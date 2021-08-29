"Торпедо" забило семь голов в матче ФНЛ

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"Торпедо" забило семь голов в матче ФНЛ

В матче 8-го тура Футбольной национальной лиги московское "Торпедо" на своем поле разгромило липецкий "Металлург" со счетом 7:1.

Победу "автозаводцам" принесли хет-трик Амура Калмыкова, голы Андрея Евдокимова, Мухаммада Султонова, Игоря Лебеденко и Михаила Маркина. В составе гостей отличился Артур Арустамян.

"Торпедо", набрав 22 очка, занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ. "Металлург" с 4 очками находится на 19-й позиции.

"Торпедо" Москва - "Металлург" Липецк - 7:1 (5:1)
Голы: Арустамян, 10 - 0:1, Евдокимов, 17 - 1:1, Калмыков, 23 - 2:1, Султонов, 35 - 3:1, Калмыков, 41 - 4:1, Лебеденко, 45 - 5:1, Калмыков, 47 - 6:1, Маркин, 83 (с пенальти) - 7:1

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