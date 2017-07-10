Торрес: "Атлетико" поборется за все трофеи в следующем сезоне"

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Торрес: "Атлетико" поборется за все трофеи в следующем сезоне"

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес считает, что его команда сможет добиться успеха в следующем сезоне.

"Я хочу остаться в "Атлетико" навсегда. Клуб предоставил мне возможность проявить себя в еще одном сезоне. Я буду настраиваться на него как на последний. Это будет непростой сезон, так как на нас наложен запрет на трансферы. Впрочем, мы полны энтузиазма и может побороться за все трофеи в следующем сезоне", - приводит слова Торреса Football Espana Торреса.

Напомним, что в минувшем сезоне "Атлетико" занял третье место в чемпионате Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. 

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