Торрес: "Азар - отличный игрок, и "Реал" поможет ему выйти на новый уровень"

Экс-игрок "Челси" и "Атлетико" Фернандо Торрес рассказал, что думает о переходе Эдена Азара в "Реал". Об этом сообщает AS.

"Любой футболист хочет играть в "Реале", так как в нем можно творить историю. Азар - отличный игрок, и "Реал" поможет ему выйти на новый уровень. Не знаю, сможет ли он еще сильнее мотивировать себя, у него есть все условия для этого. Мы с ним выступали вместе в "Челси", я тогда уже понял, что он будет одним из лучших", - сказал Торрес.

Напомним, о переходе Азара стало известно в начале этого месяца. Мадридский клуб приобрел бельгийца за 100 миллионов евро.

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