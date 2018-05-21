Торрес: "Для меня было привилегией играть за "Атлетико"

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Торрес: "Для меня было привилегией играть за "Атлетико"Нападающий Фернандо Торрес тронут прощанием с "Атлетико", за который вчера он сыграл последний матч.

В игре с "Эйбаром" (2:2) форвард оформил дубль.

"Для меня было привилегией играть за "Атлетико", провести за эту команду более 400 матчей. Очень трудно признавать, что это конец", - сказал он.

34-летний Торрес выступал за "Атлетико" с 2001 по 2007 годы, а также с 2016 по 2018 годы. На его счету 304 матча и 129 голов. 

Не пропустите: Дубль Торреса в прощальном матче: "Атлетико" сыграл вничью с "Эйбаром". | http://soccernews.ru

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