Торрес договорился с японским клубом

Экс-форвард "Атлетико" Фернандо Торрес может перебраться в японский клуб "Саган Тосу".

По данной испанской прессы, также переговоры с футболистом ведут и другие клубы.

Японские СМИ при этом сообщают, что договоренность о переходе уже достигнута. Ожидается, что в новом клубе форвард будет зарабатывать 6,2 миллиона евро в год.

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