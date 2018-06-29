Торрес договорился с японским клубом
Экс-форвард "Атлетико" Фернандо Торрес может перебраться в японский клуб "Саган Тосу".
По данной испанской прессы, также переговоры с футболистом ведут и другие клубы.
Японские СМИ при этом сообщают, что договоренность о переходе уже достигнута. Ожидается, что в новом клубе форвард будет зарабатывать 6,2 миллиона евро в год.
Читайте: Фернандо Торрес может продолжить карьеру во Франции | http://soccernews.ru
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