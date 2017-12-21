Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес мог перебраться в Китай.

В услугах испанца был заинтересован местный "Бэйцзин Жэньхэ", который по итогам минувшего сезона пробился в элиту.

Об отказе от трансфера рассказал главный тренер команды Луис Гарсия Плаза.

"Что касается слухов о покупке Торреса, агент порекомендовал его нам. Однако после тщательного обсуждения мы решили не включать Торреса в список наших интересов. Мы не будем слепо стремиться пригласить звёздных игроков", — сказал он.

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