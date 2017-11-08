Торрес может перейти в "Баварию"

Нападающий мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес может пополнить ряды мюнхенской "Баварии" уже во время зимнего трансферного окна.

В немецком клубе в футболисте видят замену форварду Роберту Левандовски, который пожаловался на усталость.

33-летний Торрес уже говорил о желании покинуть столичную команду, поскольку хочет получать больше игровой практики.

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