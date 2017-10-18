Торрес намерен покинуть "Атлетико"

Форвард мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес намерен покинуть свой клуб, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 33-летний нападающий "матрасников" выразил недовольство тем, что получает недостаточное количество игрового времени. Учитывая же то, что с января за команду сможет играть Диего Коста, положение Эль Ниньо ухудшится в еще большей степени, поэтому не исключено, что он покинет "Атлетико" уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Торрес сыграл 7 матчей за "матрасников", проведя в общей сложности на поле 203 минуты.

Напомним, "Эвертон" нацелился на форварда "Атлетико". | soccernews.ru