Торрес назвал победу в Лиге Европы исполнением детской мечты

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес поделился эмоциями после победы в финале Лиги Европы против "Марселя" (3:0).

По словам испанца, выиграть европейский трофей с "матрасниками" было его детской мечтой.

"Это счастье, которое сложно описать словами. Мечта, ставшая реальностью. Для меня это самый дорогой трофей. У всех есть детская мечта. Моя исполнилась", - сказал он.

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