Торрес назвал победу в Лиге Европы исполнением детской мечты

Теги атлетико мадридфернандо торрес

Торрес назвал победу в Лиге Европы исполнением детской мечтыНападающий "Атлетико" Фернандо Торрес поделился эмоциями после победы в финале Лиги Европы против "Марселя" (3:0).

По словам испанца, выиграть европейский трофей с "матрасниками" было его детской мечтой. 

"Это счастье, которое сложно описать словами. Мечта, ставшая реальностью. Для меня это самый дорогой трофей. У всех есть детская мечта. Моя исполнилась", - сказал он.

Читайте: Фернандо Торрес завоевал свой первый трофей с "Атлетико"  | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 55 тура

Турнир прогнозов: анонс 55 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 37 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Леванте 37 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 37 20
Полная таблица

топ-5 тегов