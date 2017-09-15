Торрес не думает о завершении карьеры

Теги фернандо торресатлетико мадрид

Торрес не думает о завершении карьерыНападающий мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес не думает о завершении карьеры.

"Я обещаю каждый раз играть с полной самоотдачей, когда буду выходить на поле. Именно этого и просят болельщики "Атлетико". Впереди у меня много лет в профессиональном футболе, и я хочу чувствовать себя важным для команды игроком. Именно это меня и стимулирует", - сказал он.

Соглашение испанца с клубом рассчитано до лета 2018 года.

Читайте: Торрес рад возвращению "Ливерпуля" в Лигу Чемпионов | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядело сегодняшнее загребское "Динамо", не продавай оно своих лидеров

Вот так бы выглядело сегодняшнее загребское "Динамо", не продавай оно своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 3 9
2 Реал Сосьедад 3 9
3 Севилья 3 7
4 Атлетик Бильбао 3 7
5 Леванте 4 6
6 Валенсия 4 6
7 Леганес 4 6
8 Эйбар 4 6
9 Атлетико Мадрид 3 5
10 Реал Мадрид 3 5
11 Хетафе 3 4
12 Жирона 3 4
13 Сельта Виго 3 3
14 Вильярреал 3 3
15 Лас Пальмас 3 3
16 Бетис 3 3
17 Депортиво Ла-Корунья 3 1
18 Эспаньол 3 1
19 Малага 3 0
20 Алавес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов