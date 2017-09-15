Нападающий мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес не думает о завершении карьеры.

"Я обещаю каждый раз играть с полной самоотдачей, когда буду выходить на поле. Именно этого и просят болельщики "Атлетико". Впереди у меня много лет в профессиональном футболе, и я хочу чувствовать себя важным для команды игроком. Именно это меня и стимулирует", - сказал он.

Соглашение испанца с клубом рассчитано до лета 2018 года.

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