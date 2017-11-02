Торрес объявил о планах уйти из "Атлетико"

Нападающий мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Cadena Ser, причина кроется в том, что у игрока нет соответствующей игровой практики.

Торрес принял участие в шести матчах чемпионата Испании в текущем сезоне.

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