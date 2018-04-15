Торрес получил несколько предложений из МЛС

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Торрес получил несколько предложений из МЛС

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес покинет клуб летом, сообщает Marca.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляют "Нью-Йорк Сити", "Чикаго Файр", "Сиэттл Саундерс", "Монреаль Импэкт" и "Канзас-Сити". Также им интересуются китайские клубы.

В этом сезоне 34-летний Торрес провел 35 матчей и забил 7 голов.

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