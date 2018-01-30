Торрес получил предложение из Франции

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Торрес получил предложение из ФранцииФорвард "Атлетико" Фернандо Торрес может перебраться в "Ренн".

Как сообщает источник, французский клуб активно ищет варианты усиления атаки. Главной проблемой при оформлении трансфера может стать зарплата футболиста.

33-летний бомбардир уже сейчас рассматривает варианты продолжения карьеры в следующем сезоне.

В текущем сезоне Торрес принял участие в 15-ти матчах в чемпионате Испании и забил два гола.

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