Торрес получил предложение из Франции

Форвард "Атлетико" Фернандо Торрес может перебраться в "Ренн".

Как сообщает источник, французский клуб активно ищет варианты усиления атаки. Главной проблемой при оформлении трансфера может стать зарплата футболиста.

33-летний бомбардир уже сейчас рассматривает варианты продолжения карьеры в следующем сезоне.

В текущем сезоне Торрес принял участие в 15-ти матчах в чемпионате Испании и забил два гола.

Читайте: Торрес прокомментировал победу над "Лас-Пальмасом" | http://soccernews.ru