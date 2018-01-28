Торрес прокомментировал победу над "Лас-Пальмасом"

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Торрес прокомментировал победу над "Лас-Пальмасом"

Форвард "Атлетико" Фернандо Торрес подвел итоги матча с "Лас-Пальмасом" (3:0).

"Рад, что удалось забить и мы победили. Знали, что нас ждет непростая игра, поэтому хорошо готовились. "Лас-Пальмас" любит играть в атакующий футбол, поэтому нам необходимо было ждать своего шанса.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Все, что нам нужно делать, побеждать в каждой следующей игре. Не знаю, где мы окажемся по итогам сезона в Примере, но что касается Лиги Европы, то мы хотим выиграть этот турнир" - приводит слова Торреса AS.

Смотрите также обзор матча "Атлетико" - "Лас-Пальмас". | http://soccernews.ru

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