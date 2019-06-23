Торрес прокомментировал свое завершение карьеры

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Торрес прокомментировал свое завершение карьеры

Испанский форвард Фернандо Торрес прокомментировал свое завершение карьеры.

"Я очень требователен к самому себе. Я все время хотел быть честным и поддерживать определенный уровень игры. Я почувствовал, что уже совсем скоро не смогу поддерживать этот уровень, а я хочу наслаждаться футболом. Поэтому я решил завершить карьеру, прежде чем это произойдет", - приводит слова Торреса Four Four Two.

35-летний дебютировал в футболе за "Атлетико" в 2001 году. За свою карьеру он успел поиграть за "Ливерпуль", "Челси", "Милан" и "Саган Тосу".

Торрес завоевал пять клубных трофеев (два с "Атлетико" и три с "Челси"), а также становился чемпионом мира и дважды чемпионом Европы в составе сборной Испании.

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