Испанский форвард Фернандо Торрес прокомментировал свое завершение карьеры.

"Я очень требователен к самому себе. Я все время хотел быть честным и поддерживать определенный уровень игры. Я почувствовал, что уже совсем скоро не смогу поддерживать этот уровень, а я хочу наслаждаться футболом. Поэтому я решил завершить карьеру, прежде чем это произойдет", - приводит слова Торреса Four Four Two.

35-летний дебютировал в футболе за "Атлетико" в 2001 году. За свою карьеру он успел поиграть за "Ливерпуль", "Челси", "Милан" и "Саган Тосу".

Торрес завоевал пять клубных трофеев (два с "Атлетико" и три с "Челси"), а также становился чемпионом мира и дважды чемпионом Европы в составе сборной Испании.

