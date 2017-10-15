Торрес провёл 300-й матч за "Атлетико"

Форвард "Атлетико" Фернандо Торрес принял участие в матче восьмого тура Примеры против "Барселоны".

Эта игра стала для 33-летнего испанца 300-й в составе "матрасников". В активе "Эль-Ниньо" 104 забитых гола в мадридской команде.

Торрес выступал за "Атлетико" с 2001 по 2007 год, после чего отправился в Англию, однако в 2015 году вернулся в клуб, воспитанником которого он является. | http://soccernews.ru