Торрес провел 400-й матч за "Атлетико"

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Торрес провел 400-й матч за "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес вышел на замену в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против "Арсенала".

Этот поединок стал 400-м для форварда за мадридский клуб.

В них 34-летний Торрес забил 127 голов.

Напомним, что Торрес покинет "Атлетико" по окончании нынешнего сезона.

Не пропустите: "Атлетико" обыгрывает "Арсенал" после первого тайма. | http://soccernews.ru

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