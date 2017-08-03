Торрес рад возвращению "Ливерпуля" в Лигу Чемпионов

Форвард мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес высказался по поводу возвращения в Лигу Чемпионов его бывшего клуба - английского "Ливерпуля".

"Это здорово для всех, что "Ливерпуль" возвращается в Лигу Чемпионов. Надеюсь, они смогут выйти в группу" - цитирует Торреса официальный твиттер главного еврокубкового турнира.

Напомним, что в последний раз "Ливерпуль" принимал участие в Лиге Чемпионов в сезоне 2014/15, однако тогда "красные" не смогли преодолеть даже групповой этап.

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