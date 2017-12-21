Торрес рассказал, что помешало Месси выиграть 10 "Золотых мячей"

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Торрес рассказал, что помешало Месси выиграть 10 "Золотых мячей"

Нападающий мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес рассказал, что помешало форварду "Барселоны" Лионелю Месси выиграть десять "Золотых мячей". По его мнению, звёздный аргентинец не досчитался индивидуальных наград из-за конкуренции, которую навязал ему Криштиану Роналду.

"То, чего добился Роналду в эпоху Месси, говорит о многом. Если бы не Криштиану, наград у Месси было бы вдвое больше. Считаю Месси лучшим игроком в мире, хотя они с Роналду разные футболисты" - цитирует Торреса Goal.com.

Напомним, что на сегодняшний день Роналду и Месси имеют в своём активе по пять "Золотых мячей".
 
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