Торрес рассказал, что помешало Месси выиграть 10 "Золотых мячей"
Нападающий мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес рассказал, что помешало форварду "Барселоны" Лионелю Месси выиграть десять "Золотых мячей". По его мнению, звёздный аргентинец не досчитался индивидуальных наград из-за конкуренции, которую навязал ему Криштиану Роналду.
"То, чего добился Роналду в эпоху Месси, говорит о многом. Если бы не Криштиану, наград у Месси было бы вдвое больше. Считаю Месси лучшим игроком в мире, хотя они с Роналду разные футболисты" - цитирует Торреса Goal.com.
Напомним, что на сегодняшний день Роналду и Месси имеют в своём активе по пять "Золотых мячей".
Не пропустите: Торрес мог перебраться в Китай. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Вест Хэм" - "Ньюкасл" - 2:3, "Суонси" - "Кристал Пэлас" - 1:1 (обзоры)
-
Гвардиола прокомментировал победу над "Борнмутом"
-
Рамос подвел итоги Эль Класико
-
"Валенсия" - "Вильярреал" - 0:1 (обзор)
-
"Манчестер Сити" - "Борнмут" - 4:0 (обзор)
-
"Валенсия" на своем стадионе уступила "Вильярреалу"
-
"Ньюкасл" на выезде одолел "Вест Хэм" и другие результаты 19-го тура АПЛ
-
Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"
-
Агуэро забил юбилейный гол на "Этихаде"
-
Иньеста: "Нельзя списывать "Реал" со счетов"
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком "Аталанты"
-
Конте: "Результат матча с "Эвертоном" несправедлив"
-
"Наполи" – "Сампдория" - 3:2, "Сассуоло" – "Интер" - 1:0 (обзоры)
-
"Наполи" побеждает "Сампдорию", "Интер" терпит поражение от "Сассуоло" и другие результаты 18-го тура Серии А
-
Зидан объяснил, почему Иско не сыграл с "Барселоной"
-
Месси забил "Реалу" больше голов, чем любой другой игрок в истории Примеры
-
Бородюк покидает пост главного тренера сборной Казахстана
-
Хамшик побил рекорд Марадоны по количеству голов за "Наполи"
-
Зидан: "Не будем сходить с ума из-за поражения"
-
Вальверде прокомментировал победу над "Реалом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11