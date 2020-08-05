Торрес рассказал, что с ним связывались известные команды до перехода в "Сити"

Новичок "Манчестер Сити" Ферран Торрес рассказал, почему выбрал именно этот клуб.

"Со мной на связь выходили многие важные команды. Но я оставлю это при себе.

"Манчестер Сити" отлично действовал на "Сантьяго Бернабеу". "Реал" - невероятная команды, но не думаю, что они дальше пройдут", - заявил игрок.

20-летний игрок подписал с клубом контракт до 2025 года. Ранее сообщалось, что трансфер Торреса обойдется "Сити" в 27 миллионов евро, включая бонусы.

В этом сезоне на счету Торреса 6 голов и 8 ассистов в 44 играх

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