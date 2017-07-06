Торрес: "С удовольствием останусь в "Атлетико" на еще один год"

Теги атлетико мадридфернандо торрес

Торрес: "С удовольствием останусь в "Атлетико" на еще один год"Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес выразил слова благодарности клубу за то, что с ним продлили контракт.

Напомним, что новое соглашение рассчитано до лета 2018 года.

"С удовольствием останусь с вами еще один год. Спасибо, что доверяете мне столько лет... и сколько еще осталось", - написал он в соцсети.

Читайте: Официально: Торрес подлил контракт с "Атлетико"  | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Выход из тени: "Милан" намерен вернуться в большую игру

Выход из тени: "Милан" намерен вернуться в большую игру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов