Торрес: "С удовольствием останусь в "Атлетико" на еще один год"

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес выразил слова благодарности клубу за то, что с ним продлили контракт.

Напомним, что новое соглашение рассчитано до лета 2018 года.

"С удовольствием останусь с вами еще один год. Спасибо, что доверяете мне столько лет... и сколько еще осталось", - написал он в соцсети.

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