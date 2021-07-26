Торрес стал тренером молодежной команды "Атлетико"

Теги атлетико мадридфернандо торрес

Торрес стал тренером молодежной команды "Атлетико"Фото: инстаграм Торреса

Экс-игрок "Атлетико" Фернандо Торрес возглавил молодежную команду "матрасников".

Как сообщает официальный сайт клуба, 37-летний испанец подписал контракт до лета 2022 года.

Напомним, что ранее Торрес планировал возобновить карьеру футболиста, но в итоге решил попробовать свои силы в качестве тренера.

Торрес выступал за "Атлетико" с 2001 по 2007 и с 2015 по 2018 год.

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