Торрес стал тренером молодежной команды "Атлетико"

Фото: инстаграм Торреса

Экс-игрок "Атлетико" Фернандо Торрес возглавил молодежную команду "матрасников".

Как сообщает официальный сайт клуба, 37-летний испанец подписал контракт до лета 2022 года.

Напомним, что ранее Торрес планировал возобновить карьеру футболиста, но в итоге решил попробовать свои силы в качестве тренера.

Торрес выступал за "Атлетико" с 2001 по 2007 и с 2015 по 2018 год.

Читайте также: "Атлетико" продлил контракт с Симеоне. | http://soccernews.ru