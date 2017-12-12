Торрес: "Я хочу играть за "Атлетико" еще много лет"

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес опроверг информацию о том, что он хочет сменить клуб.

"Надеюсь, что это не последний мой сезон в "Атлетико". Хочу играть здесь еще много лет. Моя мотивация состоит в том, что каждый следующий матч может стать для меня последним. Поэтому я подхожу к каждому матчу, как к последнему", - приводит слова Торреса AS.

Напомним, что контракт форварда с "матрасниками" истекает летом 2018 года.

В этом сезоне 33-летний Торрес провел за "Атлетико" 15 матчей во всех турнирах и не забил ни одного гола.

Не пропустите: Симеоне определился с заменой для Облака. | http://soccernews.ru