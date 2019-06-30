Торрес забил два красивых гола в Японии
Испанский нападающий "Саган Тосу" Фернандо Торрес забил два гола в матче 17-го тура чемпионата Японии против "Симидзу" (4:2).
Форвард дважды отличился ударами головой, замкнув подачи с фланга.
Напомним, что Торрес принял решение о завершении карьеры в конце нынешнего сезона.
В этом сезоне 35-летний Торрес провел 14 матчей за "Сан Тосу" и забил два гола.
Не пропустите: Стала известна дата последнего матча в карьере Торреса. | http://soccernews.ru
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