Торрес забил два красивых гола в Японии

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Торрес забил два красивых гола в Японии

Испанский нападающий "Саган Тосу" Фернандо Торрес забил два гола в матче 17-го тура чемпионата Японии против "Симидзу" (4:2).

Форвард дважды отличился ударами головой, замкнув подачи с фланга. 

Напомним, что Торрес принял решение о завершении карьеры в конце нынешнего сезона.

В этом сезоне 35-летний Торрес провел 14 матчей за "Сан Тосу" и забил два гола.

Не пропустите: Стала известна дата последнего матча в карьере Торреса. | http://soccernews.ru
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