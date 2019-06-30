Торрес забил два красивых гола в Японии

Испанский нападающий "Саган Тосу" Фернандо Торрес забил два гола в матче 17-го тура чемпионата Японии против "Симидзу" (4:2).

Форвард дважды отличился ударами головой, замкнув подачи с фланга.

Напомним, что Торрес принял решение о завершении карьеры в конце нынешнего сезона.

В этом сезоне 35-летний Торрес провел 14 матчей за "Сан Тосу" и забил два гола.

Не пропустите: Стала известна дата последнего матча в карьере Торреса. | http://soccernews.ru