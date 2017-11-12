Торреса зовут в АПЛ

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Торреса зовут в АПЛ

"Ньюкасл" и "Саутгемптон" проявляют интерес к нападающему "Атлетико" Фернандо Торресу, сообщает The Daily Mirror.

По сведениям издания, оба клуба намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сам форвард не прочь сменить клуб, так как не имеет желаемого количества игровой практики. Также форвардом интересуется "Бавария".

Напомним, что ранее испанец уже играл в АПЛ за "Ливерпуль" и "Челси".

В этом сезоне 33-летний Торрес провел за "Атлетико" 10 матчей во всех турнирах и не забил ни одного мяча.

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