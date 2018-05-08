Торреса зовут в Японию

Японский клуб "Саган Тосу" хочет подписать нападающего "Атлетико" Фернандо Торреса, сообщает Marca.

По сведениям издания, японский клуб предложил футболисту контракт с зарплатой в четыре миллиона евро в год. Также форвардом интересуются клубы МЛС.

Напомним, что по окончании текущего сезона 34-летний Торрес покинет "Атлетико".

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