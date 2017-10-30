Торрейра близок к переходу в "Атлетико"

Полузащитник "Сампдории" Лукас Торрейра, скорее всего, продолжит карьеру в "Атлетико".

Как сообщает Football Italia, "матрасники" согласовали трансфер игрока. Торрейра перейдет в "Атлетико" зимой за 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Торрейра провел 11 матчей, забил два гола и отдал один ассист.

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