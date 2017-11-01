Торрейра, которым интересуется "Атлетико", до лета останется в "Сампдории"

Представитель "Сампдории" Антонио Ромеи прокомментировал ситуацию с форвардом Лукасом Торрейрой.

"Торрейра за последнее время очень вырос как футболист, стал настоящим профессионалом, он - настоящее сокровище для "Сампдории". Есть некоторые предложения по Лукасу, но он определенно останется в клубе до конца этого сезона" - приводит слова Ромеи Football Italia.

Ранее сообщалось, что в услугах Торрейры заинтересован "Атлетико". | http://soccernews.ru