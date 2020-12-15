Торрейра намерен покинуть "Атлетико" спустя два месяца после перехода

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Торрейра намерен покинуть "Атлетико" спустя два месяца после перехода

Полузащитник Лукас Торрейра во время зимнего трансферного окна собирается снова сменить команду.

По информации Marca, футболист недоволен количеством игровой практики в составе мадридского "Атлетико", к которому он присоединился в октябре на правах аренды.

Уругвайский хавбек планирует в январе вернуться в "Арсенал", после чего опять уйти в другой клуб.

В текущем сезоне Торрейра сыграл за "Атлетико" 9 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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