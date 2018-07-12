Торрейра прокомментировал свой переход в "Арсенал"

Новичок "Арсенала" Лукас Торрейра дал комментарии по поводу своего перехода в лондонский клуб.

"Своим выступлением на ЧМ-2018 я заработал шанс в "Арсенале". Это уникальная возможность. Любой ребёнок и любой игрок мечтают оказаться в подобном клубе. Сейчас я получил этот шанс. И я постараюсь извлечь из него максимум" - цитирует 22-летнего уругвайца официальный твиттер "канониров".

Напомним, что "Арсенал" заплатил за Торрейру 30 миллионов евро. | http://soccernews.ru