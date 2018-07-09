Торрейра прокомментировал свой предстоящий переход в "Арсенал"

Полузащитник "Сампдории" Лукас Торрейра высказался по поводу своего предстоящего перехода в лондонский "Арсенал".

"Я не могу упустить такой огромный шанс. В моей юности уже была аналогичная ситуация, когда я уезжал из Уругвая в Италию. Я знал, что это прекрасная возможность развиваться и помогать семье" - цитирует 22-летнего уругвайца Football Italia.

Ожидается, что трансфер Торрейры в "Арсенал" будет оформлен уже сегодня. Сумма сделки составит 30 миллионов евро.

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