Торрейра прокомментировал свой предстоящий переход в "Арсенал"
Полузащитник "Сампдории" Лукас Торрейра высказался по поводу своего предстоящего перехода в лондонский "Арсенал".
"Я не могу упустить такой огромный шанс. В моей юности уже была аналогичная ситуация, когда я уезжал из Уругвая в Италию. Я знал, что это прекрасная возможность развиваться и помогать семье" - цитирует 22-летнего уругвайца Football Italia.
Ожидается, что трансфер Торрейры в "Арсенал" будет оформлен уже сегодня. Сумма сделки составит 30 миллионов евро.
Не пропустите: "Арсенал" интересуется хавбеком "Лорьяна". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|38
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|2
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|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31