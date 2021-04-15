Торрейра: " Прямо сейчас хочу перейти в "Бока Хуниорс"

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Торрейра: " Прямо сейчас хочу перейти в "Бока Хуниорс"Фото: Твиттер @LTorreira34 
Хавбек лондонского "Арсенала" Лукас Торрейра, который в текущем сезоне выступает на правах аренды за "Атлетико" заявил, что хочет как можно скорее уйти из команды, сообщает Goal.

"Я хочу сейчас же перейти в "Бока Хуниорс". Мне 25 лет, и я знаю, что этот клуб ставит перед собой большие цели.

Я хотел бы радовать болельщиков, но понимаю, что это нелегко. Хочу, чтобы руководство бразильского клуба договорилось с "Арсеналом" об аренде на год", — сообщил Торрейра.

Напомним, что полузащитник переехал в Лондон из "Сампдории" летом 2018 года за 30 миллионов евро.

Действующий контракт в "канонирами" заканчивается 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне уругваец выходил на поле в 23 матчах (671 сыгранная минута), в которых сумел забить 1 гол и отдать 1 результативную передачу.

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