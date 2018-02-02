Торже покинул "Ахмат" и перешел в "Динамо" Бухарест

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Торже покинул "Ахмат" и перешел в "Динамо" Бухарест

Полузащитник "Ахмата" Габриэль Торже стал игроком бухарестского "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

Румынский клуб арендовал футболиста на полгода с правом выкупа.

Стоит отметить, что первую половину этого сезона 28-летний Торже провел в аренде в турецком "Карабюкспоре", провел 15 матчей и забил 3 гола.

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