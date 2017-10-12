Тошак предположил, что Бэйл часто травмируется из-за позиции на поле

Бывший главный тренер сборной Уэльса Джон Тошак поделился соображениями насчёт того, почему вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл подвержен травмам.

"Не так давно я разговаривал с Бэйлом о том, как он бьёт левой ногой внешней стороной стопы. Раньше он всегда играл на левом фланге, а теперь - справа. Когда он был левым защитником, тоже играл слева. Я никогда не видел, чтобы Мальдини, Роберто Карлос или Факкетти играли справа. Возможно, травмы преследуют Бэйла из-за того, что он играет на правом фланге" - цитирует Тошака AS.

Напомним, что Бэйл попал в сборную звёздных игроков, которые не едут на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru