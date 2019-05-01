Тошак: "Соперникам нужно давать фору в один гол, когда против них играет Месси"

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Тошак: "Соперникам нужно давать фору в один гол, когда против них играет Месси"

Бывший главный тренер "Реала" Джон Тошак высоко отозвался об уровне игры капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

"Когда Месси на поле, глупо ставить против "Барселоны". Лео - особенный, он способен обыграть любого. Мне кажется, что Месси не нужно тренировать. Представьте, какую уверенность его присутствие даёт команде. Это невероятно. Соперникам нужно давать фору в один гол, когда против них играет Месси", - приводит слова Тошака AS.

В текущем сезоне 31-летний Месси сыграл за "Барселону" 45 матчей, забил 46 голов и сделал 22 ассиста.

Сегодня "сине-гранатовые" сыграют с "Ливерпулем" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов. Начало игры - в 22:00 по московскому времени.

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