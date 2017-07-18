Тошич: "Думаю, что в ближайшую неделю я буду в новом клубе"

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич поделился информацией о переговорах с тульским "Арсеналом".

"Переговоры с "Арсеналом" у меня действительно есть, но пока никакой конкретики я вам сказать не могу. Тульский клуб пока единственный, кто мне делал предложение из России. Надо все основательно взвесить и принять решение. В данный момент, помимо "Арсенала", мне поступило множество предложений, но, посоветовавшись с агентом, мы приняли решение не спешить с выбором.

Сейчас я тренируюсь в Сербии, поддерживаю форму, а в перерыве между тренировками мы вместе с агентом изучаем предложения. Я очень соскучился по футболу и хочу играть. Думаю, что в ближайшую неделю я буду в новом клубе" - приводят слова Тошича российские СМИ.

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