Тошич готов вернуться в ЦСКА

Фото "Спорт-Экспресс" / Александр Федоров

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о возможности вернуться в армейский клуб.

"В ЦСКА я готов вернуться в любом качестве. Этот клуб всегда в моём сердце. Посмотрим, когда я закончу с футболом. Верю, что у меня будет возможность поработать в любимом клубе", - сказал 33-летний серб.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год, сыграл 241 матч и забил 47 голов. С командой он выиграл 7 трофеев.

В воскресенье стало известно, что хавбек получил статус свободного агента в связи с ликвидацией китайского клуба "Тайчжоу Юаньда".

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