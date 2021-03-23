Тошич готов вернуться в ЦСКА
Фото "Спорт-Экспресс" / Александр Федоров
Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о возможности вернуться в армейский клуб.
"В ЦСКА я готов вернуться в любом качестве. Этот клуб всегда в моём сердце. Посмотрим, когда я закончу с футболом. Верю, что у меня будет возможность поработать в любимом клубе", - сказал 33-летний серб.
Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год, сыграл 241 матч и забил 47 голов. С командой он выиграл 7 трофеев.
В воскресенье стало известно, что хавбек получил статус свободного агента в связи с ликвидацией китайского клуба "Тайчжоу Юаньда".
Не пропустите: Уткин ярко отреагировал на предстоящее назначение Олича в ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
Хаби Алонсо пока не договорился с менхенгладбахской "Боруссией"
-
Отец Захаряна рассказал, как "Зенит" упустил его сына
-
"Ливерпуль" назвал лучшего игрока команды в феврале
-
"Барселоне" придётся выбирать между Месси и Холандом
-
Тошич готов вернуться в ЦСКА
-
Суарес отметит 500-й гол в карьере масштабным благотворительным проектом
-
Соболев назвал чемпионаты, в которых хочет поиграть
-
"Ювентус" рассматривает трёх кандидатов на замену Пирло
-
Алексей Миранчук прибыл в расположение сборной России
-
"Реал" нацелился на форварда "Болоньи"
-
В "Сочи" объяснили задержку зарплат
-
Сын Сёмина вошёл в тренерский штаб "Ротора"
-
1
Телеведущий Малахов выругался в адрес Аршавина
-
"Ювентус" может заменить Роналду своим воспитанником
-
Соболев рассказал, как в "Спартаке" уговаривают Тедеско остаться
-
Суарес сравнил Холанда и Мбаппе
-
Главные новости дня: 22 марта
-
Бывшая жена Аршавина: "Андрей психопат и трус"
-
Вальдес не будет работать в "Барселоне"
-
Геннадий Орлов: "Кокорин загубил карьеру"