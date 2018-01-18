Тошич: "Максимович станет лучшим защитником "Спартака"

Полузащитник сербского "Партизана" Зоран Тошич высказался о возможном переходе защитника итальянского "Наполи" Николы Максимовича в московский "Спартак".

"Никола Максимович уже много лет выступает в одной из лучших лиг на планете. Он играет в Италии, в "Наполи" - это говорит о том, что он - очень серьезный футболист. Думаю, он станет очень хорошим приобретением для любой команды в России, не только для "Спартака"...

Мне кажется, что его уровень - не только команды, как "Наполи", но и выше. Когда он получит свой шанс, он это покажет. Мое мнение, что он будет лучшим защитником "Спартака", - цитирует бывшего хавбека ЦСКА Чемпионат.

Напомним, "Спартак" потерял Джикию. | soccernews.ru