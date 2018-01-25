Тошич: "Максимович – топовый защитник, в "Спартаке" у него все получится"
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высоко оценил своего соотечественника Николы Максимовича, который близок к переходу из "Наполи" в "Спартак".
"Максимович – топовый защитник. Если честно, я не вижу у него слабых мест. Никола обладает хорошей стартовой скоростью, грамотно выбирает позицию на поле. Уверен, в “Спартаке” у него все получится. Российский чемпионат обретет еще одну звезду.
Не понимаю, почему он мало играет за "Наполи". Видимо, тренер решил сделать ставку на других защитников. Для меня это странно. За него же столько денег заплатили! Знаю, что Николе обещали дать шанс, но ситуация сложилась по-другому", - приводят слова Тошича российские СМИ.
Ранее сообщалось, что "Спартак" арендует 26-летнего Максимовича на полгода за 800 тысяч евро без права последующего выкупа. Стоит отметить, что серб не поможет "красно-белым" в Лиге Европы, так как уже заявлен за "Наполи".
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|Команда
|М
|О
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|2
|Ювентус
|21
|53
|3
|Лацио
|21
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|4
|Интер Милан
|21
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|5
|Рома
|21
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|6
|Сампдория
|21
|34
|7
|Милан
|21
|31
|8
|Аталанта
|21
|30
|9
|Удинезе
|21
|29
|10
|Торино
|21
|29
|11
|Фиорентина
|21
|28
|12
|Болонья
|21
|27
|13
|Кьево
|21
|22
|14
|Сассуоло
|21
|22
|15
|Дженоа
|21
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|16
|Кальяри
|21
|20
|17
|Кротоне
|21
|18
|18
|СПАЛ
|21
|16
|19
|Хеллас Верона
|21
|13
|20
|Беневенто
|21
|7