Тошич может продолжить карьеру в Казахстане

"Кайрат" ведёт переговоры о переходе полузащитника "Партизана" Зорана Тошича, сообщает Telegraf.rs.

По информации источника, стороны близки к достижению договорённости о заключении двухлетнего контракта.

Ожидается, что 32-летний серб присоединится к новой команде в начале марта. В "Кайрате" он будет зарабатывать больше, чем в "Партизане".

Тошич выступает за "гробарей" с августа 2017 года. В текущем сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 27 матчах.

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