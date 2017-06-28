Тошич может продолжить карьеру в ОАЭ

Хавбек ЦСКА Зоран Тошич попал в сферу интересов клуба из ОАЭ, сообщают российские СМИ.

Футболисту было предложено соглашение на три года и зарплата равная той, которую он получает в московском клубе.

Сообщается, что в ЦСКА Тошич зарабатывает 2,2 миллиона евро в год.

Читайте также: Тошич: "Жду руководство ЦСКА на втором сборе, чтобы обсудить продление контракта". | http://soccernews.ru