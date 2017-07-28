Тошич может продолжить карьеру в России

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич, ныне являющийся свободным агентом, высказался о своем будущем.

"Все под контролем. Мой агент ведет переговоры с несколькими клубами, так что скоро все будет известно. Я не прочь остаться в России, но не буду говорить, с какими клубами ведутся переговоры. У меня есть несколько привлекательных предложений из России, Турции и ОАЭ. Сейчас я тренируюсь индивидуально, хочу быть готовым к новому сезону. Жду результата переговоров до конца этого месяца", - цитирует 30-летнего хавбека Sportske.

Напомним, Молло получил наказание за оскорбительный жест в адрес фанатов. | soccernews.ru