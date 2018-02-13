Тошич назвал идеальный финал Лиги Европы

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Тошич назвал идеальный финал Лиги Европы

Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич, ранее выступавший за ЦСКА, назвал идеальный финал Лиги Европы.

"Для меня финал ЦСКА - "Партизан" стал бы идеальным вариантом" - сказал Тошич.

Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой", а "Партизан" - с "Викторией Пльзень".

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