Тошич назвал самого талантливого российского футболиста
Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич назвал самого талантливого российского футболиста.
"Саша Головин - самый талантливый футболист России. Уверен, что у него впереди большая карьера. Думаю, у него всё получится. Или во Франции, или в каком-то другом чемпионате" - сказал Тошич.
Напомним, что прошлым летом 22-летнего Головина купил "Монако". Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек сыграл за "красно-белых" 19 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
Также стоит отметить, что ранее Тошич и Головин вместе выступали за ЦСКА.
Не пропустите: Головин сделал заявление о перспективах "Монако" в текущем сезоне. | http://soccernews.ru
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