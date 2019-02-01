Тошич назвал самого талантливого российского футболиста

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Тошич назвал самого талантливого российского футболиста

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич назвал самого талантливого российского футболиста.

"Саша Головин - самый талантливый футболист России. Уверен, что у него впереди большая карьера. Думаю, у него всё получится. Или во Франции, или в каком-то другом чемпионате" - сказал Тошич.

Напомним, что прошлым летом 22-летнего Головина купил "Монако". Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек сыграл за "красно-белых" 19 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Также стоит отметить, что ранее Тошич и Головин вместе выступали за ЦСКА.

Не пропустите: Головин сделал заявление о перспективах "Монако" в текущем сезоне. | http://soccernews.ru

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