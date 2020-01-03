Тошич назвал своего лучшего партнера в ЦСКА
Экс-хавбек ЦСКА Зоран Тошич, который сейчас выступает в "Партизане", назвал своего лучшего партнера в российском клубе. Об этом сообщает "Спортски Журнал".
"Моим лучшим партнером был Вагнер Лав. Он точно входит в тройку лучших футболистом, с кем я играл. В ЦСКА больше всего общался с Эльвиром Рахимичем. Он был мне как старший брат", - сказал Тошич.
Футболист перешел из ЦСКА в "Партизан" в 2017 году. В московском клубе полузащитник провел 7 лет.
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