Тошич - о любимом треке Бузовой: "А она что, певица?"

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Тошич - о любимом треке Бузовой: "А она что, певица?"

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич затруднился назвать любимый трек Ольги Бузовой, при этом удивившись, что она является певицей.

"Не знаю треки Ольги Бузовой. Когда был в России, любил русскую музыку. Но сейчас не слушаю. А она что, певица?" - сказал сербский полузащитник.

Напомним, что 32-летний Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.

Сейчас хавбек защищает цвета белградского "Партизана". Также он известен по игре за "Манчестер Юнайтед". 

Не пропустите: Тошич рассказал, почему покинул ЦСКА в 2017 году. | http://soccernews.ru
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