Тошич охарактеризовал тремя словами президента России Путина

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о президенте Российской Федерации Владимире Путине.

"Три главных качества Путина? Серьёзный, ответственный и сильный", - сказал сербский полузащитник.

Напомним, что 32-летний Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.

Сейчас хавбек защищает цвета белградского "Партизана". Также он известен по игре за "Манчестер Юнайтед".

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