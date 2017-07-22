Тошич определился с новым клубом

"Галатасарай" обсудил личный контракт с экс-игроком ЦСКА Зораном Тошичем.

Как сообщает турецкая пресса, стамбульский клуб будет платить полузащитнику 2 миллиона евро за сезон.

Напомним, ранее Тошич получил статус свободного агента.

В прошлом сезоне он провел в чемпионате России 24 матча.

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