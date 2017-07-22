Тошич определился с новым клубом
"Галатасарай" обсудил личный контракт с экс-игроком ЦСКА Зораном Тошичем.
Как сообщает турецкая пресса, стамбульский клуб будет платить полузащитнику 2 миллиона евро за сезон.
Напомним, ранее Тошич получил статус свободного агента.
В прошлом сезоне он провел в чемпионате России 24 матча.
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|Антальяспор
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