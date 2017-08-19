Тошич продолжит карьеру в Сербии

Экс-хавбек ЦСКА Зоран Тошич станет игроком "Партизана", сообщает Blic Sport.

По информации ресурса, сторонам практически удалось договориться о переходе. Также в услугах игрока заинтересованы несколько команд из Турции.

В прошлом сезоне Тошич провел 29 матчей за ЦСКА, забил один гол и отдал 5 ассистов.

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