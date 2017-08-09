Тошич: "Продолжу карьеру не в России"

Теги зоран тошич

Тошич: "Продолжу карьеру не в России"

Сербский полузащитник Зоран Тошич заявил, что он продолжит карьеру за пределами России. 

"Продолжаем вести переговоры с агентом. Пока не могу раскрыть подробности, в какой клуб перейду. Все должно решиться через два-три дня. Это Россия? Я продолжу карьеру в другой стране", - приводят слова Тошича российские СМИ.

Напомним, что 29-летний Тошич несколько недель назад покинул ЦСКА и стал свободным агентом. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется тульский "Арсенал".

Не пропустите: "Амкар" подтвердил переход Исмаэла. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Локомотив" на последней минуте вырвал ничью в матче с "Рубином"

"Локомотив" на последней минуте вырвал ничью в матче с "Рубином"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 5 13
2 Локомотив Москва 5 13
3 Ростов 5 10
4 ЦСКА Москва 5 9
5 Ахмат 4 9
6 Уфа 5 9
7 Спартак Москва 5 8
8 Краснодар 4 7
9 Рубин 5 7
10 Урал 5 7
11 Динамо Москва 5 4
12 Тосно 5 3
13 Арсенал Тула 5 3
14 СКА Хабаровск 5 3
15 Анжи 5 3
16 Амкар 5 1
Полная таблица

топ-5 тегов