Тошич: "Продолжу карьеру не в России"

Сербский полузащитник Зоран Тошич заявил, что он продолжит карьеру за пределами России.

"Продолжаем вести переговоры с агентом. Пока не могу раскрыть подробности, в какой клуб перейду. Все должно решиться через два-три дня. Это Россия? Я продолжу карьеру в другой стране", - приводят слова Тошича российские СМИ.

Напомним, что 29-летний Тошич несколько недель назад покинул ЦСКА и стал свободным агентом. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется тульский "Арсенал".

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